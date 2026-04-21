New York Borsası Düşüşte

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-Iran gerilimi borsa düşüşüne yol açtı; petrol fiyatları yükseldi. Analistler dikkatli olmalı.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 49.442,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 7.109,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 düşüşle 24.404,39 puana indi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler ile geçici ateşkesin seyrine ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

İran'ın geçen hafta Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açması ancak ABD'nin ülkeye "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurması sonrası Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirilmesiyle iki ülke arasındaki gerilim tekrar yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmişti.

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda ülkedeki "her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği bir röportajda ise Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin bugün başlamasının planlandığını belirtti.

İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu kaydeden Trump, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini aktardı.

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatları da yükselirken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 00.05 itibarıyla yüzde 4,1 artarak 94,1 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,7 artışla 87,79 dolardan alıcı buldu.

ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, gerilimdeki sınırlı bir düşüşün dahi risk iştahını desteklediğini, tırmanışın ise piyasalarda hızla temkinli bir havaya yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan gerilimin ekonomi ve şirket karlılıkları üzerindeki olası yansımalarını değerlendirmek üzere dikkatler bu hafta açıklanacak bilançolara çevrilirken, savunma şirketleri Lockheed Martin, RTX Corporation ve Northrop Grumman Corporation ile teknoloji tarafında IBM, Intel ve Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 00:54:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.