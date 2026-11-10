New York borsası enflasyon endişesiyle düşüşle açıldı, Dow yüzde 0,43 geriledi - Son Dakika
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New York borsası enflasyon endişesiyle düşüşle açıldı, Dow yüzde 0,43 geriledi

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Ekim TÜFE verisinin beklentileri aşması New York borsasında kalıcı enflasyon endişesini artırdı ve endeksler günü düşüşle açtı. Dow Jones yüzde 0,43 kayıpla 52.163,21 puana inerken S&P 500 yüzde 0,49 düşüşle 7.513,09, Nasdaq yüzde 0,81 azalışla 25.047,45 puana geriledi.

NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin kalıcı enflasyon endişelerini artırmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,43 azalarak 52.163,21 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalışla 7.513,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kayıpla 25.047,45 puana indi.

Dün teknoloji hisselerindeki artışların desteğiyle güçlü performans gösteren ABD borsasının ana endeksleri, enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izledi.

ABD'de TÜFE, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin yayımlanması öncesinde yaptığı konuşmada, aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Enflasyonun beklenenden çok daha güçlü çıkması durumunda daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğine işaret eden Waller, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Waller'ın açıklamaları ve tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrasında, Fed'in gelecek ay politika faizini artıracağına yönelik beklentiler yükseldi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 4,97 ve 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan artarak yüzde 5,34 oldu. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 102,3'e ulaştı.

Petrol fiyatları ise düşüş eğilimine devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 2,9 azalarak 89,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,6 azalışla 84,63 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler şirketin hisselerine baskı yapmaya devam etti. Şirketin hissedarları, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla Nvidia ve Huang'a dava açtı. Nvidia hisseleri güne yüzde 2,6 kayıpla başladı.

Kaynak: AA
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