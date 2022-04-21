New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık faiz artışının mayısta "masada" olduğunu belirtmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalarak 34.792,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 azalışla 4.393,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,07 kayıpla 13.174,65 puana indi.

ABD'de şirketlerin açıklanmaya devam eden ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle güne yükselişle başlayan endeksler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından negatif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu ifade etti.

Powell, yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için bankanın araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu vurgulayarak biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileme kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldi.