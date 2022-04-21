New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

21.04.2022 23:44
New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık faiz artışının mayısta "masada" olduğunu belirtmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 50 baz puanlık faiz artışının mayısta "masada" olduğunu belirtmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalarak 34.792,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,48 azalışla 4.393,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,07 kayıpla 13.174,65 puana indi.

ABD'de şirketlerin açıklanmaya devam eden ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle güne yükselişle başlayan endeksler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından negatif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu ifade etti.

Powell, yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için bankanın araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu vurgulayarak biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileme kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldi.

YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını bekliyor Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jerome Powell, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement