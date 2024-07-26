New York Borsası, Fed'in Enflasyon Göstergesiyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, Fed'in Enflasyon Göstergesiyle Yükselişe Geçti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerin ılımlı bir artışa işaret etmesi sonrası New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. ABD'de açıklanan veriler, kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel arttığını gösterirken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Bu veriler, Fed'in faiz indirimine eylül ayında gideceği beklentilerini güçlendirdi.

26.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerin ılımlı bir artışa işaret etmesi sonrası haftanın son gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artarak 40.140,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 5.433,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.331,95 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Analistler, söz konusu verilerin ılımlı bir hızda artmasının, ekonomiye zarar vermeden enflasyonu yavaşlatmak isteyen Fed yetkilileri için cesaret verici olduğunu belirtti. Verilerin, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği kaydedildi.

Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin beklentilerini yükseltmesi sonrası yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Eylül, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in Enflasyon Göstergesiyle Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası, Fed'in Enflasyon Göstergesiyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement