New York Borsası, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle yükseldi

NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair devam eden iyimserlikle günü yükselişe tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 39.781,37 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.241,53 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kazançla 16.401,84 puana ulaştı. Üç endekste de dünkü kapanış rekorları tazelendi.
Beklentilerden güçlü gelen enflasyona rağmen Fed'in, yayımladığı tahminlere göre yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceği öngörülmeye devam ederken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.
Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğünü gösterdi.
ABD'de cari işlemler açığı ise geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.
Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 0,3 puan artarak 52,5 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, imalat sektöründeki genişlemeye işaret etti. ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta geçen aya göre 0,6 puan azalışla 51,7 değerine indi.
ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta yüzde 9,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken son bir yılın en yüksek artışı kaydedildi.
Öte yandan, ABD'de Apple'a, akıllı telefon pazarlarını tekeline aldığı iddiasıyla antitröst davası açıldı. Şirketin hisseleri dava haberinin ardından yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.
Bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlayan Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'in hisseleri ise yüzde 48 yükseldi.
Dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Micron'un hisseleri de yüzde 14'ün üzerinde artış gösterdi.
Diğer yarı iletken hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken Nvidia hisseleri yüzde 1, TSMC ile Marvell Technology hisseleri yüzde 2 ve Broadcom hisseleri yüzde 6 civarında arttı.
???????ABD'li perakende zinciri Five Below'un hisseleri ise zayıf finansal sonuç bildirmesi sonrasında yüzde 15'ten fazla düşerken, şirket borsada yaklaşık 2 yılın en kötü günlük performansını gösterdi.
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Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Van'a 38,5 megawatt büyüklüğünde 32 milyon euro değerinde GES kurulacak ve her yıl Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 300 milyon TL ek gelir sağlanacak.
Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan itibarıyla Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Abi Ghanem, Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra Gonzalez Velasco'ya bağlı olarak çalışacak. Abi Ghanem, Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiş ve Avrupa'da pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında görev almıştır.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artacağını ve ekonomik sorunların sona ereceğini öngördüklerini belirtti. Asmalı ayrıca, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ise yerli üretimi desteklediklerini ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat...
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
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