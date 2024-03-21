New York Borsası, Fed'in faiz indirimi beklentisiyle yükseldi

Ekonomi

NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair devam eden iyimserlikle günü yükselişe tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artarak 39.781,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.241,53 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kazançla 16.401,84 puana ulaştı. Üç endekste de dünkü kapanış rekorları tazelendi.

Beklentilerden güçlü gelen enflasyona rağmen Fed'in, yayımladığı tahminlere göre yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceği öngörülmeye devam ederken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğünü gösterdi.

ABD'de cari işlemler açığı ise geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 0,3 puan artarak 52,5 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, imalat sektöründeki genişlemeye işaret etti. ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta geçen aya göre 0,6 puan azalışla 51,7 değerine indi.

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta yüzde 9,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken son bir yılın en yüksek artışı kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de Apple'a, akıllı telefon pazarlarını tekeline aldığı iddiasıyla antitröst davası açıldı. Şirketin hisseleri dava haberinin ardından yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlayan Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'in hisseleri ise yüzde 48 yükseldi.

Dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Micron'un hisseleri de yüzde 14'ün üzerinde artış gösterdi.

Diğer yarı iletken hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken Nvidia hisseleri yüzde 1, TSMC ile Marvell Technology hisseleri yüzde 2 ve Broadcom hisseleri yüzde 6 civarında arttı.

???????ABD'li perakende zinciri Five Below'un hisseleri ise zayıf finansal sonuç bildirmesi sonrasında yüzde 15'ten fazla düşerken, şirket borsada yaklaşık 2 yılın en kötü günlük performansını gösterdi.