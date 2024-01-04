New York Borsası, Fed Tutanaklarının Açıklanmasının Ardından Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların açıklanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,76 azalışla 37.430,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 azalarak 4.704,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kayıpla 14.592,21 puana indi.

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de zamanlaması konusundaki belirsizlik sürerken, pay piyasalarında kapanışta negatif bir seyir izlendi.

Bankanın geçen yılki son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği belirtildi.

Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecedeki yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. İşinden ayrılanların sayısı ile iş alınan kişi sayısının düştüğünü gösteren veriler, iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 47,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yaşanan yükselişe rağmen endeks, imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Tahvil piyasasında da Fed'in bu yıl umulduğu gibi agresif bir şekilde faiz indirimi yapamayacağına dair beklentilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4'ü gördü.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili bekleyiş sürerken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla Bitcoin spot ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu görüşmeye ilişkin haber Bitcoin spot ETF'nin onayının yakın olabileceğine dair olumlu bir işaret olarak görülmesine rağmen Bitcoin'in fiyatı düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 5'e yakın değer kaybetti. ???????