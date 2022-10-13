New York borsası, Fed tutanaklarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğine işaret etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalışla 29.210,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 3.577,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 10.6417,10 puana indi.

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi ile Fed'in son toplantısına ait tutanakların ardından endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Ülkede ÜFE, eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 8,4'e gerilemesi öngörülüyordu.

Analistler, beklenenden fazla artan ÜFE verisinin ülkede enflasyon baskısının devam ettiğini gösterdiğini ve Fed'in ultra şahin para politikası adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

Enflasyonda yumuşamaya ilişkin işaretlerin görülmemesi başlıca risk unsuru olmaya devam ederken, Fed'in bugün yayımladığı eylül ayı toplantısına ait tutanaklar da enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğünü doğruladı.

Yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceğine işaret eden tutanaklarda, "Yetkililer, Fed'in fiyat istikrar ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için Komitenin daha sıkı bir politika duruşuna geçmesi ve ardından bu duruşu sürdürmesi gerektiği kararına vardı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed tutanaklarında, "Pek çok yetkili, enflasyonu düşürmek için çok az önlem almanın maliyetinin, çok fazla önlem almanın maliyetinden daha büyük olabileceğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Analistler, piyasalarda tüm dikkatlerin yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.