New York Borsası, Fed Üyesi Waller'ın Açıklamaları ve Büyüme Verisi Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed Üyesi Waller'ın Açıklamaları ve Büyüme Verisi Sonrası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığına dair açıklamaları ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrası güne yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 39.763,74 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 5.248,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalarak 16.377,23 puana geriledi. Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için Fed yetkililerinin açıklamaları ile makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında, Paskalya tatili öncesi haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

28.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığına" dair açıklamaları ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 39.763,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 5.248,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalarak 16.377,23 puana geriledi.

Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için Fed yetkililerinin açıklamaları ile makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında, Paskalya tatili öncesi haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, dün piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, son enflasyon verilerini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verisi" görmek istediğini belirtti.

Faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ifade eden Waller, son verilerin, bu yıl öngörülen indirimlerin ertelenmesini veya sayısının azaltılmasını gerektirdiğini bildirdi.

Waller'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 60'a geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende şirketi Home Depot'nun hisseleri, şirketin çatı kaplama distribütörü SRS Distribution'ı borçları dahil 18,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağının duyurulmasının ardından yüzde 1'e yakın düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed Üyesi Waller'ın Açıklamaları ve Büyüme Verisi Sonrası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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