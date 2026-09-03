New York borsası güne yükselişle başladı; Dow Jones 53.309 puana çıktı - Son Dakika
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New York borsası güne yükselişle başladı; Dow Jones 53.309 puana çıktı

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New York borsası, jeopolitik tansiyonun hafiflemesi ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı. Dow Jones yüzde 0,47 artarak 53.309,17 puana çıkarken, S&P 500 ve Nasdaq da sırasıyla yüzde 0,26 ve yüzde 0,45 kazanç elde etti.

NEW New York borsası, jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 artarak 53.309,17 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.686,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 26.336,32 puana ulaştı.

Orta Doğu'da süren gerilim piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD basınında, Trump'ın, İran ile savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 96,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 91,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisine dair endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerle tırmanan tahvil faizleri hafif geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, 5 baz puan azalışla yüzde 4,75'e ve 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 3 baz puan düşerek yüzde 5,23'e indi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada 206 bine çıkarak piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artarak 88,6 milyar dolara çıkarken, 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlere paralel artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan çip şirketi Broadcom'un gelir tahmini piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin hisseleri güne yüzde 4 azalışla başladı.

Snowflake'in hisseleri de beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrasında yüzde 23'ten fazla değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı; Dow Jones 53.309 puana çıktı - Son Dakika

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