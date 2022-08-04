New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

04.08.2022 00:03
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,29 artışla 32.812,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 artarak 4.155,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 12.668,16 puana çıktı.

ABD'de resesyon endişelerine karşın beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve şirket bilançolarının etkisiyle endeksler pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık bazda 1,4 puanlık artışla 56,7 değerine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Beklentilerin aksine yükseliş gösteren endeks, hizmet sektöründeki büyümeye işaret etti.

S&P Global'in temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 47'den 47,3 değerine revize edildi.

ABD'de fabrika siparişleri ise haziranda yüzde 2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Analistler, fabrika siparişlerine ilişkin son verilerin artan faiz oranlarına rağmen imalat sektörünün gücüne işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağındaki yerini korudu.

Fed yetkililerinden bugün de yeni açıklamalar gelmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, önden yüklemeli faiz artırma stratejisini desteklediğini aktardı. Bullard, faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükselmesinden yana olduğunu kaydetti. ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını belirten Bullard, iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde Fed'in gelecek ay 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin akıllıca olacağını söyledi. Enflasyonun hız kesmeden devam ettiğinin görülmesi durumda ise 75 baz puanlık artışın uygun olabileceğini belirten Daly, derin bir resesyondan kaçınırken enflasyonun düşürülebileceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in enflasyonu kontrol edebileceğini ancak resesyonun olası olduğunu ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed'in araçlarını tam olarak kullanmasının zamanı olduğunu vurguladı. Enflasyonu yüzde 2'ye düşürmenin büyük olasılıkla birkaç yılı alacağına işaret eden Kashkari, ekonomide "yumuşak bir inişin" mümkün ancak bunun ne kadar olası olduğunu bilmediklerini kaydetti. Kashkari, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesinin oldukça mantıksız bir ihtimal olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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