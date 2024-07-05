New York Borsası İstihdam Verileri Sonrası Yatay Seyirle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 39.313,40 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.537,91 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kazançla 18.200,60 puana yükseldi.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan piyasalarda, haftanın son işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıktı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Analistler, haziranda istihdam beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylül ayında faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,29'a indi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 70 oldu.