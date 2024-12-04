New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

Dow Jones yüzde 0,17 düştü, S&P 500 ve Nasdaq ise artış gösterdi. İstihdam verileri takipte.

04.12.2024 01:16
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 44.705,53 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kazançla 6.049,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 artışla 19.480,91 puana yükseldi.

ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini belirterek, yatırımcıların Fed yetkililerinin açıklamalarını izlendiğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın bu ayki toplantısında faiz indiriminin gündemden düşmediğini ifade ederek, faiz indirimlerinin zamanlamasının tartışmaya açık olduğunu ancak politika faizinin düşmeye devam etmesi gerektiğini savundu.

Daly, faiz artışı için herhangi bir neden görmediğini vurgulayarak, politika değişiminin yönünün aşağı doğru olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı.

İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 744 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, çelik üreticisi US Steel'ın Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engelleyeceğini belirtmesi sonrasında US Steel'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmesinin ardından ABD'de Güney Kore hisselerine bağlı borsa yatırım fonları ile ülkenin para birimi won düşüşe geçti.

New York borsasında işlem gören iShares MSCI Güney Kore borsa yatırım fonu (ETF), gün içinde yüzde 7 kayıpla 52,67 dolara kadar indi.

Son bir yılın en düşük seviyesini gören endeks, parlamentonun sıkıyönetimin kaldırılmasını kabul etmesi ve Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı alması sonrasında değer kaybının bir kısmını telafi etti ve işlem gününü yüzde 1,6 azalışla 55,81 dolardan tamamladı.

Yaklaşık 5 saat süren sıkıyönetimde wonda da kayıplar görülürken, ABD doları, won karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Ayrıca, Güney Kore Merkez Bankası, sıkıyönetim ilanının ardından ekonomiyi ve piyasaları korumak için atılacak adımları görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika

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