New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,6 azalarak 39.566,85 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.243,77 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 16.396,83 puana çıktı.
Yatırımcılar geçen haftaki enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Analistler, yatırımcıların, Fed'in bu yılki faiz indirim takvimi ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ne kadar sürede ulaşabileceği konusunda temkinli davrandığını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasa tahminlerini şekillendirmesinin beklendiğini kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, imalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişlemeye işaret etti.
Beklenenden güçlü gelen imalat verileri sonrasında ABD'de 10 yıllık hazine tahvili faizi de 10 baz puanın üzerinde artışla yüzde 4,32'ye yükseldi.
Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan sosyal medya şirketi, geçen yıl 58 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 21'den fazla değer kaybetti.
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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Goldman Sachs analistlerine göre, Türk Lirası seçimlerin ardından artan sermaye akımlarıyla daha iyi performans sergileyecek. Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarının devam edeceği mesajları pozitif karşılandı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı. Mali endeks ve hizmetler endeksi değer kazanırken, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.237 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu açıkladı.
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