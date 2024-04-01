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New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,6 azaldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazanç sağladı. Yatırımcılar, enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirirken, faiz indirim takvimi ve enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli davrandı. Ayrıca, ABD'de imalat sektöründe genişleme işaretleri görülmesiyle 10 yıllık hazine tahvili faizi de yükseldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi ise geçen yıl zarar etti ve hisseleri değer kaybetti.

01.04.2024 23:41
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,6 azalarak 39.566,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.243,77 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kazançla 16.396,83 puana çıktı.

Yatırımcılar geçen haftaki enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların, Fed'in bu yılki faiz indirim takvimi ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ne kadar sürede ulaşabileceği konusunda temkinli davrandığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasa tahminlerini şekillendirmesinin beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Endeks, imalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişlemeye işaret etti.

Beklenenden güçlü gelen imalat verileri sonrasında ABD'de 10 yıllık hazine tahvili faizi de 10 baz puanın üzerinde artışla yüzde 4,32'ye yükseldi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan sosyal medya şirketi, geçen yıl 58 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 21'den fazla değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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