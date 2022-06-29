New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

29.06.2022 23:49
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artışla 31.029,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 3.818,83 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalarak 11.177,89 puana geriledi.

Ekonomide artan resesyon endişelerinin etkisiyle endeksler, gün boyu karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 daraldığı, mayısta yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 1,5 küçüldüğü kaydedilmişti. Böylece ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden fazla küçüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasının seyrine dair açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği Merkez Bankacılığı 2022 Forumu'nda, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için ne gerekiyorsa yapılacağı taahhüdünü yineledi.

Powell, "Düşük enflasyon ortamından yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok ileri gitme risklerinin bulunduğuna ama bunun ekonomi için en büyük risk olduğuna katılmadığını belirten Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlayamamanın daha büyük risk olduğunu savundu.

Powell, ABD ekonomisinin daha sıkı para politikasına dayanacak şekilde iyi durumda olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da temmuz toplantısında ekonomik koşulların aynı kalması halinde faiz oranında 75 baz puanlık artışı savunacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

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