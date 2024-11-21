New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artışla 43.408,47 puana yükseldi.

S&P endeksi yatay seyirle 5.917,11 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 18.966,14 puana indi.

Çip şirketi Nvidia'nın yayınlayacağı bilanço öncesinde pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında Nvidia'nın finansal sonuçlarının, piyasaların seyrinde bazı ekonomik verilerden daha etkili olabileceğini ifade etti.

Artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret eden analistler, yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,90 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Mortgage başvuruları faiz oranlarındaki artışa rağmen yüzde 1,7 arttı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende zinciri Target'ın hisseleri, beklentilerin altında gelir ile kar bildirmesi ve yıl sonu tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 22 değer kaybetti.

ABD merkezli medya şirketi Comcast'ın hisseleri de MSNBC ve CNBC dahil olmak üzere kablolu ağlarını devretme planlarını duyurmasının ardından yüzde 1,6 arttı.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altında kripto dostu rejim beklentileriyle yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin'in fiyatı 95 bin dolara yaklaştı. Kripto para birimi, TSİ 00.10 itibarıyla 94 bin 225 dolardan işlem gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook enflasyondaki önemli ilerlemeye rağmen, yükselen çekirdek enflasyonun daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Uygun politika adımlarının aşağı yönlü olduğunu düşündüğünü ifade eden Cook, ancak faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını vurguladı.

Cook, "Enflasyondaki ilerleme yavaşlarsa ve iş gücü piyasası sağlam kalırsa, aşağı yönlü yolda durakladığımız bir senaryo görebilirim. İş gücü piyasası önemli ölçüde zayıflarsa, politikayı daha hızlı gevşetmek uygun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyonu düşürme yönündeki ilerlemenin durduğunu dile getirdi.

Bowman, iş gücü piyasası tam istihdama yakın kaldığı sürece, fiyat istikrarı tarafında daha büyük riskler gördüğünü ancak iş gücü piyasası koşullarında bir bozulma görülmesinin de mümkün olduğunu kaydetti.