 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, Dow Jones endeksinin değer kaybetmesiyle karışık bir seyir izledi. S&P 500 endeksi gerilerken, Nasdaq endeksi ise yükseldi. ABD'nin hazine tahvili faizlerindeki artış endekslerde baskı oluşturdu. Enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimleri hakkında ipuçları verebilir. Juniper Networks ve Grifols şirketlerinin hisseleri ise farklı yönlere hareket etti.

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı
10.01.2024 - 00:33,
Abone Ol

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 37.525,16 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.756,50 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 14.857,71 puana yükseldi.

ABD'nin hazine tahvili faizlerindeki ılımlı artış endekslerde baskı oluştururken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve boyutu hakkında ipuçları verebileceğine işaret etti.

Kurumsal tarafta Juniper Networks'ün hisseleri, Hewlett Packard Enterprise'ın şirketi yaklaşık 13 milyar dolara satın almak için bir anlaşma açıklayacağına dair haberler sonrasında yüzde 22 değer kazandı.

İspanyol ilaç üreticisi Grifols'un hisseleri de Gotham City Research'ün şirketin muhasebesini sorgulaması sonrasında yüzde 30 düştü ve Grifols'un piyasa değeri yaklaşık 3 milyar dolar azaldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Juniper Networks, Dow Jones, New York, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika


00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:10 DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 01:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement