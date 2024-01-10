New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 37.525,16 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.756,50 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 14.857,71 puana yükseldi.

ABD'nin hazine tahvili faizlerindeki ılımlı artış endekslerde baskı oluştururken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve boyutu hakkında ipuçları verebileceğine işaret etti.

Kurumsal tarafta Juniper Networks'ün hisseleri, Hewlett Packard Enterprise'ın şirketi yaklaşık 13 milyar dolara satın almak için bir anlaşma açıklayacağına dair haberler sonrasında yüzde 22 değer kazandı.

İspanyol ilaç üreticisi Grifols'un hisseleri de Gotham City Research'ün şirketin muhasebesini sorgulaması sonrasında yüzde 30 düştü ve Grifols'un piyasa değeri yaklaşık 3 milyar dolar azaldı.