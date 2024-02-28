New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 38.972,41 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.078,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 artarak 16.035,30 puana çıktı.
ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Ülkede açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı ve Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.
Conference Board Tüketici Güven Endeksi de şubatta aylık 4,2 puan azalışla 106,7'ye gerileyerek dört aydan sonra ilk kez düşüş gösterdi.
ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.
Analistler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini belirtti.
Fed yetkililerinden sözle yönlendirmeler de gelmeye devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durdurabilecek ve fiyat baskılarının yeniden artmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleleri olmadığını ifade etti.
Kurumsal tarafta ise ABD'li perakende zinciri Lowe's'un hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin aşması sonrası yüzde 2'ye yakın yükseldi.
ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's'in hisseleri ise 2026 yılına kadar yaklaşık 150 mağazasını kapatacağını açıklamasına rağmen yüzde 3'ü aşkın değer kazandı.
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