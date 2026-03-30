Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

30.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarındaki artış, New York borsasını etkiledi, endeksler karıştı.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 45.216,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.343,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 düşüşle 20.794,64 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 5. haftasına girilirken; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere dair açıklamalarının oluşturduğu iyimserlikle güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık seyir izledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken; Trump, bugün ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşmaya varılmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde de bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğunu" ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

Washington ve Tahran yönetimlerinden gelen çelişkili mesajlar ile Yemen'deki İran destekli Husilerin çatışmalara dahil olması karşısında yatırımcılar temkinli kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de sürerken Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,08 artarak 113,8 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,9 dolarla 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler de sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, savaş öncesinde öngörülen iki faiz indiriminin aksine, bu yıl Fed'den herhangi bir gevşeme beklenmediğine işaret ediyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından izlenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 00:13:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.