New York Borsası, Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası, Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini vermesiyle New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı.

24.08.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini vermesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 41.175,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 5.634,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kazançla 17.877,79 puana ulaştı.

Endekslerde haftalık kazanç ise Dow Jones'ta yüzde 1,3, S&P 500'de yüzde 1,5 ve Nasdaq'da yüzde 1,4'e yaklaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimlerine başlanacağına işaret ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Fed Başkan Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, konuşmanın ardından yüzde 3,79'a kadar düştü.

Dolar karşısında avro, Temmuz 2023'ten, sterlin de Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 36, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 64 oldu.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz indirimi sürecini başlatması ve bunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de para politikasının faiz artırım döngüsünün en sıkı noktasında olduğunu söyledi.

Faizi düşürmek için istedikleri şartların oluştuğuna işaret eden Goolsbee, önemli olanın faiz indiriminin boyutu değil, yolu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Dow Jones, Ekonomi, Dünya, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası, Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement