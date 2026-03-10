New York Borsası Savaş Endişesiyle Düştü - Son Dakika
New York Borsası Savaş Endişesiyle Düştü

10.03.2026 17:14
ABD'nin İran ile savaşına dair gelişmeler, New York borsasında düşüşe neden oldu.

NEW New York borsası, yatırımcıların ABD'nin İran ile savaşına dair gelişmeleri değerlendirmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 47.771,43 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 6.796,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 22.722,94 puana geriledi.

Dün hızlı bir şekilde gerileyen petrol fiyatları bugün kayıplarını azaltırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "İran ile savaşın neredeyse tamamlandığını" söylemesi sonrasında petrol fiyatı sert düşmüştü.

Trump, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da bir muhabirin, "İran ile savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Olabilir. Çok yakında." yanıtını vermişti.

Ayrıca Trump, "Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklanıyoruz ve terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim." demişti.

Analistler, Trump'ın ifadeleri sonrasında yatırımcıların tarihin en büyük petrol arzı kesintilerinden birinin kısa süreli olacağına dair beklentilerinin arttığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de bugünün ABD'nin İran içindeki "en yoğun" saldırı günü olacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle, dün 84 doların altına inen Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 7 azalarak 91,76 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 6 azalışla 88,75 dolardan alıcı buldu.

Kaynak: AA

