New York Borsası, Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Sonrası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Sonrası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun düştüğüne dair güveni artırmasıyla günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi rekor kırarak 40.211,72 puana yükseldi.

15.07.2024 23:49
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New York borsası, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son verilerin enflasyonun düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 210 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artarak 40.211,72 puanla rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.631,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 18.475,86 puana yükseldi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Yatırımcıların Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili son gelişmeleri takip ettiğini kaydeden analistler, Trump yönetiminde sıkı ticaret politikalarının, iklim değişikliği ve kripto para birimi gibi konularda ise daha gevşek düzenlemelerin beklendiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 31'in üzerinde değer kazanması dikkati çekti.

Trump'ın yeniden başkan seçilme ihtimalinin artmasıyla politikalarının enflasyonist olarak görülmesi nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,23'e yükseldi.

Para politikası tarafında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklamalar yatırımcıların odağında yer aldı. Fed Başkanı Powell, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca Powell, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti. Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, geçen haftaki enflasyon okumasının, fiyat baskılarının faiz oranlarının düşürülmesini destekleyecek şekilde hafiflediğine dair kendisine daha fazla güven verdiğini belirtti. Goolsbee, faiz indirimlerinin yakında gerekebileceğine işaret etti.

Kurumsal tarafta da ABD'nin büyük bankaları finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 3,04 milyar dolara ulaştı.

Bankanın geliri de aynı dönemde yüzde 17 artışla 12,7 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'ın hisseleri, ikinci çeyrekte beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li mağaza zinciri Macy's'in hisseleri ise şirketin Arkhouse Management ve Brigade Capital ile satın alma görüşmelerini sonlandırmasının ardından yüzde 11,7 düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Trump'a Yönelik Suikast Girişimi Sonrası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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