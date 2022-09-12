New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

12.09.2022 23:34
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 32.381,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artarak 4.110,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 artışla 12.266,41 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de pozitif seyrini korudu.

Analistler, başta yarın açıklanacak ağustos ayı enflasyonu olmak üzere makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Yarınki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile çarşamba günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin Fed yetkililerinin bankanın eylül toplantısı öncesi göreceği enflasyona ilişkin son veriler olacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin Fed'in para politikası adımlarına yönelik beklentileri daha da şekillendireceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Öte yandan, New York Fed Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta düşüş göstermeye devam ettiğini bildirdi. Bankanın ağustos Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,8 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de yarın açıklanacak ağustos TÜFE verisine ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise yüzde 8,1 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

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