New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

Ekonomi

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 44.720,99 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.115,52 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 19.956,82 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, ticaret yapılan ülkelere karşılıklı tarife uygulama planına ilişkin karar ile açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Trump, dün imzaladığı kararla, ekonomi ekibine, ABD'den ithalatına gümrük vergi uygulayan ülkelere tarife getirilmesi için plan hazırlama talimatını verdi.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulama kararı aldığını belirten Trump, KDV'nin bir tarife olarak değerlendirileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydederken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, geçen ay California'da çıkan orman yangınları ile ülkenin bazı bölümlerindeki dondurucu soğuklara işaret ederek, şiddetli hava koşulları ve yangınların tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 0,3 ile Nisan 2024'ten bu yana, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,3 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

İthalat fiyat endeksi ocakta beklenenden az artarken, ihracat fiyat endeksi öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bu hafta üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıktığını anımsatarak, ithalat fiyat endeksinin beklenenden az artmasının enflasyonla mücadelede bir miktar umut verdiğini ifade etti.

Trump yönetiminin, tarifeler, vergi indirimleri ve düzensiz göçmenleri toplu sınır dışı gibi politikalarını ekonomistlerin enflasyonist olarak değerlendirdiğini aktaran analistler, politikaların netleşmesinin ve açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde alacağı faiz kararlarını şekillendireceğini vurguladı.

ABD'de sanayi üretimi de ocakta yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Verilerin yayımlanması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,47'ye kadar düştü. Dolar endeksi de TSİ 17.45 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 106,58 değerine indi.

Öte yandan, GameStop'un hisseleri, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmayı düşündüğüne dair haberlerin ardından yüzde 7 yükselişle güne başladı.