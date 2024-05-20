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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi 39.989,76 puanda kaldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.305,35 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.702,02 puana ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserlik sürerken, analistler Fed yetkililerinin açıklamalarında gelecek dönem para politikasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

20.05.2024 17:03
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Dow Jones endeksi yatay seyirle 39.989,76 puan olurken, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.305,35 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.702,02 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserlik sürerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, Dow Jones endeksinin tarihte ilk kez 40.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini anımsattı.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, çip şirketi Nvidia'nın bu hafta yayımlayacağı finansal sonuçların beklendiğini kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu haftaki açıklamalarında Bankanın gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, ilk çeyrekte enflasyonun hayal kırıklığı yarattığını ve para politikasını gevşetmek için gereken güveni sağlamadığını vurguladı.

Bankanın çalışmalarına devam edecek zamana sahip olabilmesi için sıkı politikaya izin vermesi gerekeceğini ifade eden Barr, Fed'in istikrarlı kalmak ve ekonomiyi izlemek için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Raphael Bostic de bu yılki verilerin enflasyonun daha yavaş düşeceğini gösterdiğini belirterek, bu yıl ve gelecek yılda enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bankanın hala gidecek yolu olduğunu ifade eden Bostic, Fed'in ekonominin gidişatına ilişkin her türlü olasılığa açık olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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