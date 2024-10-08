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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

New York borsası, enflasyon verileri ve şirket bilançoları öncesi yükselişle açıldı.

08.10.2024 18:06
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New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.022,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.719,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 18.017,92 puana yükseldi.

Dün yaşanan satış dalgasının ardından yatırımcıların dikkatlerinin bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve şirket bilançolarına çevrilmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim, piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olmuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 88'e çıkarken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ortadan kalktı.

Söz konusu gelişmelerle dün ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi söz konusu seviyedeki seyrini korudu.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye odaklanması, ancak bunu istihdam artışında ve ekonomik büyümede "istenmeyen" bir yavaşlamayı önleyen "dengeli bir yaklaşımla" yapması gerektiğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da eylül ayındaki yarım puanlık indirimin ardından bankanın faiz oranlarını "zamanla" düşürmesinin tekrar uygun olacağını aktardı.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu başlarken, PepsiCo'nun hisseleri, şirketin gelirinin üçüncü çeyrekte azalmasına ve bu yıla ilişkin gelir beklentisini düşürmesine karşın yüzde 1'e yakın yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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