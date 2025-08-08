New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

08.08.2025 17:08
New York borsası, olumlu haber akışlarıyla haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.093,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.361,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 21.326,79 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına ilişkin haber akışı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili gelişmeler ve şirket bilançoları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Son olarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu belgeleri, iki tür altın külçenin ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında yer aldığını ve bu ürünlere gümrük vergisi uygulandığını ortaya koydu.

Fed cephesinde ise Trump, bankanın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdi.

Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'nda 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacağını belirten Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Analistler, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için geçici olarak seçtiği ismin bankanın yönetiminin daha "güvercin" bir tutum benimseyeceğine dair beklentileri artırdığını belirtti. ???????

Kurumsal tarafta ise Trump'ın dün Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri, Tan'ın ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını açıklaması sonrası toparlanma göstererek yüzde 0,7 yükseldi.

Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti. Tan, istifa çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını belirtmişti.

Şirketlerin bilançoları da açıklanmaya devam ederken, Pinterest'in hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri ise finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve şirketin yıllık gelir artışına yönelik tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

