New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı. ABD Senatosu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu'nu sunmasının ardından borsada olumlu bir hava oluştu. Powell, faiz indirimi için daha fazla iyi veri aradıklarını belirtirken, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini ve daha fazla güven kazanılması gerektiğini vurguladı. Analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra önümüzdeki günlerde yayımlanacak tüketici enflasyonu verilerinin de yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

10.07.2024 17:00
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NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 39.278,01 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.591,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 18.512,09 puana yükseldi.

ABD Senatosu'nda dün ABD Merkez Bankasının (Fed) Para Politikası Raporu'nu sunan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etti.

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler daha fazla güveni desteklemiyordu. Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." dedi.

Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini veya tersine çevirebileceğini ifade eden Powell, çok geç veya çok az azaltmanın da ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabileceğine dikkati çekti.

Analistler, Powell'ın Para Politikası Raporu'nu sunumunun ikinci gününde yapacağı açıklamalarla yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu verilerinin yatırımcıların odağında yer alacağını söyledi.

Bu hafta ABD'nin büyük bankalarının ikinci çeyrek bilançolarını yayımlamaya başlayacağına işaret eden analistler, finansal sonuçların da ekonominin gidişatına dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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