New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

NEW New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 44.484,42 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 6.227,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 20,393.13 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de zayıf gelen istihdam verilerine karşın ticaret anlaşmalarına ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın açıklanacak istihdam raporunun da beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 23'e yükselmesine karşın, eylülde faiz indirimi ihtimali ağır basmaya devam etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, başka ülke menşeli ürünlerin aktarılması durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

Buna karşılık Vietnam'ın ABD'ye ticaret konusunda "tam erişim hakkı" vereceğini kaydeden Trump, "Başka bir deyişle, 'Pazarlarını ABD'ye açacaklar.' Yani, ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz." ifadesini kullandı.

Analistler, Trump'ın tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söylediğini anımsatarak, 9 Temmuz tarihi öncesinde ticaret müzakerelerine dair diğer gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Vietnam ile ticaret anlaşması yapıldığının duyurulması sonrasında ülkede önemli ölçüde üretim yapan şirketlerin hisselerindeki artışlar dikkati çekti. Nike'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde, Columbia'nın hisseleri yüzde 1,5 ve Deckers Outdoor'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Ayrıca ABD basınında Vietnam'ın 50 Boeing uçağı alacağına dair haberler yer alırken, şirketin hisseleri yüzde 1 yükseldi.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, ikinci çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalmasına rağmen şirketin hisseleri yüzde 5'e yakın artış kaydetti.