New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 37.656,52 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.785,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 15.099,18 puana çıktı.
Noel tatili sonrası işlem hacmi düşük seviyede kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yıl martta başlayabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.
ABD'de 5 yıllık tahvil ihracına yönelik güçlü talebin ardından tahvil faizleri düşüş kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 3.79 seviyesine geriledi.
Kurumsal tarafta ise ABD merkezli kripto para madencisi Bit Digital'in hisseleri, şirketin madencilik faaliyetlerini ikiye katlamayı planladığını duyurmasının ardından yüzde 19'a yakın değer kazandı.
Coherus BioSciences'ın hisseleri de ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) şirketin enfeksiyon tedavisine yönelik cihazını onaylamasının ardından yüzde 23'ün üzerinde yükseldi.
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