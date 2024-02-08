New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,4 arttı. Endeks, 38.677,36 ile tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,82 artışla 4.995,06 puana yükselirken, geçen haftaki kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,95 kazançla 15.756,64 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz görünümüne ilişkin ipuçlarıyla şirketlerin finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret ederek, diğer Fed yetkililerinin de bu haftaki açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dikkati çekici derecede dirençli göründüğünü ifade ederek, faiz indirimi öncesinde verileri değerlendirmek için zaman ayırılabileceğini söyledi.

Birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görülürse bunun yüzde 2 hedefine dönüş yolunda olunduğuna dair güven verebileceğini kaydeden Kashkari, bu yıl 2-3 faiz indiriminin uygun göründüğünü dile getirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ve iş gücü piyasalarının soğumasının faiz indirimini uygun hale getirebileceğini belirterek, enflasyondaki düşüş sürecinin duraklaması durumunda politika faizinin daha uzun süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini anlattı.

Ticari gayrimenkulleri potansiyel bir finansal stres kaynağı olarak gördüğünü söyleyen Kugler, bölgesel bankaların bunlara maruz kalma durumunu da yakından takip ettiğini ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunun altını çizerek, yıl sonundan önce para politikasında gevşemeye başlanmasının uygun olacağını kaydetti.

Fed'in gevşemeye başlamak için yüzde 2 enflasyon hedefine kadar ulaşmasına gerek olmadığına işaret eden Collins, gelecekteki faiz oranlarının salgın öncesi seviyelere göre daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun üstesinden gelmek için sabırlı olunması gerektiğine dikkati çekerek, daha fazla enflasyonist baskının gelip gelmeyeceğinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 azalarak 773,4 milyar dolara geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,8'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 3,7 artış kaydetti.

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralık ayında 1,6 milyar dolarla beklentilerin altında artış gösterdi.

Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, dün piyasalar kapandıktan sonra gelir kaybı ve zayıf beklenti bildiren Snap'in hisseleri yüzde 35'e yakın değer kaybetti. Bu yıla ilişkin beklentilerin üzerinde kar tahmin eden Ford'un hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Beklentilerin altında zarar açıklayan video oyunu şirketi Roblox'un hisseleri yüzde 10 değer kazandı. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı da yaklaşık yüzde 3 artarken ilk kez 700 doları aştı.

Ayrıca, dün Moody's'in uzun vadeli kredi notunu düşürdüğü ve daha fazla not indirimi için izlemede bıraktığı New York Community Bank, operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Başkan Alessandro DiNello'yu terfi ettirdi. Geçen hafta yayımladığı bilançosunda 2023'ün dördüncü çeyreğinde sürpriz zarar bildiren ve artan ticari gayrimenkul zararları nedeniyle temettü kesintisine giden Bankanın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 7 değer kazandı. Ancak bilançosunu yayımlamasından bu yana Bankanın hisselerindeki düşüş yaklaşık yüzde 60 oldu.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirdi. Düzenlenen ihale sonrasında ülkenin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi hafif gerilerken daha sonra yüzde 4,11 seviyesinde dengelendi.