New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

NEW New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 38.996,39 puana ulaştı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 5.096,27 puana yükselerek tüm zamanların yüksek kapanış değerini elde etti.
Yüzde 0,9 kazançla 16.091,92 puana çıkan Nasdaq endeksi de Kasım 2021'deki kapanış rekorunu tazeledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren verilerin ardından pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.
ABD'de kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 ile son bir yılın en güçlü artışını gösterdi. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.
Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Endeksteki yıllık değişim Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.
Analistler, yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 53 olarak öngörüldü.
Enflasyon baskılarının bir miktar yavaşladığına dair veri sonrasında ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,22 seviyelerine kadar inerken, daha sonra yüzde 4,25 civarında dengelendi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Şubat ile biten haftada 215 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede bekleyen konut satışları endeksi, ocakta artış beklentilerinin aksine yüzde 4,9 ile geçen yıl ağustostan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son birkaç enflasyon verisinin yüzde 2 hedefine giden yolun inişli çıkışlı olacağını gösterdiğini belirterek, politika faizini yazın düşürmenin muhtemelen uygun olacağını dile getirdi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçen yıl mal ve iş gücü arzındaki iyileşmelerin bu yıl ABD enflasyonundaki daha fazla düşüşe zemin hazırladığına inandığını söyledi.
Goolsbee, ocak ayı kişisel tüketim harcamaları verileri bir toparlanmayı gösterse bile bundan anlam çıkarmak için dikkatli olunması gerektiğini savundu.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasının iyi konumda olduğunu ve gerekirse faiz indirebileceklerini belirterek enflasyonun sıkışabileceğini anlattı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de Bankanın enflasyon konusunda yapması gereken biraz daha iş olduğuna dikkati çekerek, enflasyondaki geçen yılki düşüş hızının bu yıl da devam edeceğine güvenemeyeceklerini söyledi.
Çip şirketi hisselerinin yükselmeye devam ettiği görülürken, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 9, Nvidia hisseleri yüzde 2, Broadcom ile Qualcomm hisseleri de yüzde 1 artış kaydetti.
Yapay zeka yazılım şirketi C3.ai'nin hisseleri de bilançosunda beklentilerden daha düşük zarar bildirmesi sonrasında yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.
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