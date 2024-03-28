New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili ipuçları ve açıklanan verilerin etkisiyle yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 470 puan artarak rekor kırarken, S&P 500 endeksi de rekor tazeledi. Analistler, önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerin Fed'in gelecek adımlarına dair ipuçları verebileceğini belirtti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin hisseleri yükselirken, ilaç şirketi Merck'in hisseleri de FDA onayı sonrası değer kazandı. Gamestop ise satışlardaki düşüş nedeniyle değer kaybetti.

28.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:03
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New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 470 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,22 artarak 39.760,08 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 artışla 5.248,49 puana ulaşarak rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 16.399,52 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de açıklanan veriler ile Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasına çarptırılan ve kaynak arayışında olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Nasdaq borsasında dün işlem görmeye başlayan sosyal medya şirketinin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

İlaç şirketi Merck'in hisseleri de ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) şirketin bir akciğer hastalığına yönelik tedavisini onaylaması sonrası yüzde 5'e yakın yükseldi.

ABD'li video oyun ve oyun ürünleri satan Gamestop'ın hisseleri ise üç aylık satışlarında keskin bir düşüş kaydedilmesinin ardından yüzde 15'in üzerinde düştü.

Kaynak: AA

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