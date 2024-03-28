New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 470 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,22 artarak 39.760,08 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,86 artışla 5.248,49 puana ulaşarak rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 16.399,52 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de açıklanan veriler ile Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
Kurumsal tarafta ise emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasına çarptırılan ve kaynak arayışında olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Nasdaq borsasında dün işlem görmeye başlayan sosyal medya şirketinin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.
İlaç şirketi Merck'in hisseleri de ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) şirketin bir akciğer hastalığına yönelik tedavisini onaylaması sonrası yüzde 5'e yakın yükseldi.
ABD'li video oyun ve oyun ürünleri satan Gamestop'ın hisseleri ise üç aylık satışlarında keskin bir düşüş kaydedilmesinin ardından yüzde 15'in üzerinde düştü.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi öncelikli konu olarak gördüklerini ve para politikalarıyla, maliye politikalarıyla ve yapısal reformlarla bir programı hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve küresel ekonomik durumu da değerlendirdi. Ayrıca, yerel seçimlerin makro politikaları etkilemediğini vurguladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının azaldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya ortalamasından daha yüksek seviyede büyüme performansı gösterdiğini ve ekonomik verilerin olumlu olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerle ilgili olarak da konuşan Yılmaz, İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü olmadığını ve adayları Murat Kurum'un İstanbul'u afetlere hazırlayacağını ve ulaşım konusunda çalışacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kapaklı'da yaptığı ziyaretlerde kişi başı milli gelirde tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti. Işıkhan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin çalışma hayatını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırttığını belirtti. Aydın, Türkiye'nin ihracat rakamlarının yükseldiğini ve işsizlik oranının düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini ve ekonomik verilerin iyiye doğru devam ettiğini söyledi. Aydın, tasarruf ve enflasyonla mücadele konularına da dikkat çekerek, iş dünyasının önlemler alması gerektiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Ayrıca, toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 2 milyon 650 bin kişi çalıştığını belirtti. Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle dünyanın gıptayla izlediği işlere imza attığını söyledi ve Türkiye'nin 256 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerin yaklaştığını ve İstanbul'un geleceğinin çağdaş yönetim anlayışıyla taşınması gerektiğini ifade etti.
Polonya yönetimi, Amazon'un müşterileri yanıltmaya çalıştığı gerekçesiyle şirketi 8 milyon dolar tazminata mahkum etti. Polonya yargısı, firmanın müşteri siparişlerini iptal ettiği ve ödenen ücretlerin geri alındığı sonucuna vardı. Amazon'un satış sürecinin transparan olmadığı ve kullanıcıları yanıltmaya yönelik teşebbüslerde bulunduğu iddia edildi. Bu durumun Amazon'un prestijini sarsması beklenirken, şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
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