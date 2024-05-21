New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 39.872,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 5.321,41 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 kazançla 16.832,62 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorunu yeniledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemki para politikasına dair daha fazla ipucu beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Banka yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirten analistler, yarın yayımlanacak olan bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın yarın açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcıların odağında yer aldığını anlattı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizindeki daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini vurgulayan Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, daha önce düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faizleri düşürmek için acele etmediğini, enflasyonun artmaya başlamayacağından emin olmak için daha uzun süre beklemeyi tercih edeceğini anlattı.

Enflasyonun nispeten yavaş bir şekilde düşmesini beklediğini ve dördüncü çeyrekten önce faiz indirimi öngörmediğini dile getiren Bostic, Fed'in ilk faiz oranı hamlesi konusunda dikkatli olması gerektiğine dikkati çekti.