New York Borsası Yükselişte

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 43.084,07 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.112,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 20.062,19 puana çıktı.

Yatırımcılar, açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025'in ocak-mart döneminde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla düştü. Böylece ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

Ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Haziran ile biten haftada 236 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, devam eden başvurular Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, mayısta aylık bazda yüzde 16,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de mal ticareti açığı da mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 96,6 milyar dolara çıktı.

Bu gelişmelerle, ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,26'ya indi. Dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 97,30 oldu ve üç yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyesini gördü.