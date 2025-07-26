New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

26.07.2025 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dow Jones yüzde 0,47 artışla kapanırken, Trump ticaret müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 artarak 44.901,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 6.388,64 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 21.108,32 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD'nin karşılıklı tarifeleri gelecek hafta yürürlüğe girmeden önce ticaret cephesinden gelen haberleri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, dün ABD Merkez Bankasına (Fed) yaptığı ziyarette, Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda iyi bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Powell'ın kendisine "ülkenin iyi durumda olduğunu" söylediğini aktaran Trump, "Ben de bundan, faiz oranlarının düşürülmesini önereceğini anladım." dedi.

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması olasılığının yüzde 50-50 olduğunu belirterek, "Bu, onların tarifelerini düşürmek zorunda kalacakları bir anlaşma olacak." diye konuştu. Trump, Birliğin "anlaşma yapmak için çok istekli" olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ticaret anlaşması konusunda görüşeceklerini söyleyen Trump, her iki ülke için de faydalı olacak bazı hususlara ilişkin konuşmak istediklerini ve anlaşmaya "ince ayar" yapacaklarını dile getirdi.

Trump, Çin ile bir anlaşma sınırları içinde olduklarını, Kanada ile ise bir ticaret anlaşması yapılamayabileceğini söyledi.

İskoçya'ya yaptığı açıklamada da Trump, pazar günü AB yetkilileriyle görüşeceğini belirtti. Trump, "Bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz." dedi.

Analistler, ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların piyasalarda risk iştahını beslediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve çeşitlik harcama kesintileri yapacağını bildiren Intel'in hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı

23:52
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
22:52
Bakan Fidan terör örgütü YPG’ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
21:54
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
10:09
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan
65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 00:12:32. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.