New York Community Bank, Alessandro DiNello'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Community Bank, Alessandro DiNello'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı

New York Community Bank, Alessandro DiNello\'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı

New York Community Bank, geçen hafta yayımladığı bilanço sonrasında hisselerindeki düşüş süren ve Moody's tarafından uzun vadeli kredi notu düşürülen bankanın operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Alessandro DiNello'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı. DiNello, bankanın operasyonlarını iyileştirmek için üst düzey yönetici ekibiyle birlikte çalışacak.

07.02.2024 19:17
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NEW Geçen hafta yayımladığı bilanço sonrasında hisselerindeki düşüş süren New York Community Bank, operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Alessandro DiNello'yu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadı.

Bankadan yapılan açıklamada, DiNello'nun daha önce icrada görevli olmayan başkan olarak görev yaptığı anımsatılarak, yönetim kurulundaki görevine devam etmenin yanı sıra, New York Community Bank'ın operasyonlarının tüm yönlerini iyileştirmek için üst düzey yönetici ekibiyle birlikte çalışacağı vurgulandı.

Bankanın bu hamlesinin dün Moody's'in uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Daha fazla not indirimi için izlemeye alındı

Moody's, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede bırakmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin Bankanın karşı karşıya olduğu çok yönlü finansal, risk yönetimi ve yönetişim zorluklarını yansıttığı belirtilmişti.

Bankanın finansal strateji açısından sermayesini artırmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, ancak New York Community Bank'ın önemli bir yoğunluğa sahip ticari gayrimenkulde beklenmedik bir zarara uğradığı belirtilmişti.

Açıklamada, Bankanın not indirimi için izlemede bırakıldığı göz önüne alındığında, gelecek 12-18 ay içinde not yükseltilmesinin mümkün görünmediği ifade edilerek, likit kaynakları zorlayacak şekilde mevduat sahiplerinin güveninde bir kayıp yaşanması durumunda New York Community Bank'ın notunun daha da düşürülebileceği bildirilmişti.

Moody's'in açıklamasında, Bankanın sermayesinin mevcut seviyelerden daha da zayıflaması, likidite veya karlılığın zayıflaması durumu ile kredi performansının beklentilere göre anlamlı şekilde kötüleşmesi durumunda da not indirimine gidilebileceği vurgulanmıştı.

Banka temettü kesintisine gitmişti

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank geçen hafta, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Bankanın hisselerindeki kayıp bilançosunu yayımladıktan bu yana yüzde 60'ı aştı.

Kaynak: AA

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