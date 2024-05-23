Niğde'de 573 Üreticiye Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Desteği Verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'de 573 Üreticiye Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Desteği Verilecek

Niğde\'de 573 Üreticiye Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Desteği Verilecek

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, 2024 yılı 19. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yapılan proje başvurularından 573 üreticinin Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi için hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan projelerin tamamı için yeterli bütçe tahsis edildi ve toplamda 110 milyon 216 bin 58 TL hibe ödemesi yapılacak.

23.05.2024 13:48
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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; 2024 yılı 19. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi için yapılan proje başvurularından 573 üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi için uygun olarak değerlendirilen 573 üreticiye ait projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını açıklayan Asım Baş, bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bütçe tahsisi yapılarak projelerin tamamının hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023-2024 dönemi 15. Etap Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Niğde genelinde alınan başvuruların değerlendirilme sonuçları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde alt yapı yatırımlarında 149 proje, ekonomik yatırımlarda 22 proje olmak üzere Niğde'de toplam 171 proje kabul edilerek 192 milyon 960 bin 686 TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 406 milyon 739 bin 526 TL'dir. Kazanan kişilere ait listeler 23-29 Mayıs tarihleri arasında 5 iş günü duyurular ve ilan panomuzda askıda kalacaktır. Ayrıca sözleşme imzalamaya hak kazanan yatırımcılara bildirim yapılacak. Kendilerine yapılan bildirimi takip eden 30 gün içerisinde sözleşme imzalanacak. 2024 yılı 19. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi çerçevesinde yapılan proje başvurularından ise İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca uygun olarak değerlendirilen 573 üreticimize ait projeler bakanlığımıza sunulmuş ve yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bütçe tahsisi yapılarak tamamı hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Toplam yatırım tutarı 220 milyon 432 bin 114 TL olan 573 projeye 110 milyon 216 bin 58 TL hibe ödemesi yapılacaktır." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Niğde'de 573 Üreticiye Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Desteği Verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 573 Üreticiye Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Desteği Verilecek - Son Dakika
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