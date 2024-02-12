Niğde Valisi Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde Valisi Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirtti

Niğde Valisi Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirtti

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar ve yatırımlar değerlendirildi. Bor OSB'nin genişleyeceği ve yeni bir sanayi sitesinin inşa edileceği açıklandı.

12.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:22
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Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik Başkanlığında yapıldı.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısında sanayi bölgesindeki yapılacak çalışmalar ve yatırımlar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirterek; "Bildiğiniz gibi ilimizde şu an faal durumda bulunan 2 tane organize sanayi bölgesi var. Aynı zamanda altyapısı devam eden bir tane organize sanayi bölgemiz var. Hem Bor ilçesine hem de Niğde'ye ciddi anlamda bir güç verecek. Şu an organize sanayi bölgesine çok ciddi anlamda yatırım için talep var. Niğde Organize Sanayi Bölgesi içinde hayırlı haberleri, güzel haberleri yakın zamanda almış oluruz" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleyeceğini ve Bor OSB'nin hemen karşısına 550 işyeri ve dükkandan oluşan Yeni Sanayi Sitesinin inşa edileceğini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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