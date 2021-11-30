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Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek - Son Dakika

Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek

30.11.2021 16:36
Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek

Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılarak İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'ne tahsis edilen dernek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılarak İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'ne tahsis edilen dernek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi, kadın derneklerini desteklemeye devam ediyor. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde kurulan kadın derneklerine çeşitli yardımlarda bulunan Nilüfer Belediyesi, son olarak İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için bina tahsisinde bulundu. Yeni dernek binasına kavuşan, kentteki 34 mahalle kadın derneğinden biri olan İrfaniye Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği de, üretime yönelik kurs ve eğitim programlarını çoktan hazırladı. Bu binanın mutfağında yapacakları yöresel lezzetlerleri, İrfaniye'ye gelecek konuklara sunacak olan dernek üyeleri ayrıca yine Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan taş fırında yöresel köy ekmeklerini pişirip satışa sunmaya hazırlanıyor.

Dernek binasının açılısı için düzenlenen törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de kadınların heyecanına ortak oldu.

Açılışta konuşan önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Bu dernek binası, üretimin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve eğitim programlarına da ev sahipliği yapacak. Kadınların üretimde bulunduğu, evine ekonomik olarak katkı sunma imkanı yakaladığı ama aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerin de üretildiği bir merkez olacaktır" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise "Nilüfer'deki kadın dernekleri üretmeye, değer yaratmaya devam ettikçe bizim de Nilüfer Belediyesi olarak kendilerine desteğimiz sürecektir" dedi. Dernek Başkanı Özlem Deniz de verdiği destekten ötürü Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek
Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek
Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek
Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek
Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek

nilüfer belediyesi, Mustafa Bozbey, Turgay Erdem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüfer'den üreten kadınlara tam destek - Son Dakika Ekonomi


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