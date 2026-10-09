Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya dekoratif boya işini satın alacak - Son Dakika
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Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya dekoratif boya işini satın alacak

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Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya'daki dekoratif boya faaliyetlerini devralmak için anlaşmaya vardı. Vietnam, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Avustralya ve Papua Yeni Gine'yi kapsayan satın almanın, gerekli düzenleyici onayların ardından tamamlanması öngörülüyor.

Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya dekoratif boya iş kolunu satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Filli Boya markasının sahibi Betek'i 2019'da bünyesine katan Nippon Paint Group, küresel büyüme yolculuğunda yeni bir adıma imza attı.

Grup, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya operasyonlarını kapsayan Vietnam, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland'ın yanı sıra Avustralya ve Papua Yeni Gine'deki dekoratif boya iş kolunu bünyesine katmak için anlaşmaya vardı. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanması öngörülüyor.

Nippon Paint Group, Türkiye'yi üretim, inovasyon ve AR-GE alanında bölgesel bir üs olarak konumlandırıyor. Türkiye'yi Kazakistan, Mısır ve çevre coğrafyaların stratejik merkezi haline getiren yapı, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirerek, operasyonel yetkinliğini yukarı taşıyor.

Hedefi kilit pazarlarda operasyonel verimliliği artırmak olan Nippon Paint Group, yeni satın almalarla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Gerçekleştirilecek stratejik birleşmelerle grup, markaları, müşteri ilişkilerini, bayi ve perakende ağlarını, üretim kabiliyetlerini ve yetenekli insan kaynağını genişletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA
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