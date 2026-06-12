Nisan'da Cari Açık 5,7 Milyar Dolar - Son Dakika
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Nisan'da Cari Açık 5,7 Milyar Dolar

Nisan\'da Cari Açık 5,7 Milyar Dolar
12.06.2026 11:19
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TCMB, Nisan 2026'da cari işlemler hesabının 5,7 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında cari işlemler hesabının 5 milyar 695 milyon ABD doları açık kaydettiğini açıkladı.

TCMB, Nisan 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 819 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş göstererek nisan ayında 37 milyar ABD dolarına geriledi. Ayrıca, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,8 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,8 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,2 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, nisan ayında 3 milyar 670 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 685 milyon ABD doları ve 2 milyar 882 milyon ABD doları oldu.

FİNANS HESABI

2026 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları, krediler 48,2 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,7 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar ABD doları oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 447 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 87 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 164 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

RESMİ REZERVLERDE 12 MİLYAR DOLAR NET ARTIŞ OLDU

Portföy yatırımları nisan ayında 4 milyar 53 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 4 milyar 267 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve genel hükümet ihraçlarında sırasıyla 492 milyon ABD doları ve 2 milyar 91 milyon ABD doları net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 111 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 445 milyon ABD doları, 172 milyon ABD doları ve 3 milyar 345 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 245 milyon ABD doları ve 1 milyar 790 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 4 milyar 35 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde nisan ayında 12 milyar 19 milyon ABD doları net artış oldu.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Cari Açık 5,7 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haluk Yılmaz Haluk Yılmaz:
    çocukları düşünüyorum da bu açık demek ki dışarıya borçlanma demek bu bize ve gençlere mi kalacak 0 0 Yanıtla
  • Oktay Durmuş Oktay Durmuş:
    nisan ayında düşüş var diyolar güzel ama yinede 37 milyar dolar cari açık var artık ermişiz bu kadar 0 0 Yanıtla
  • Erkan Oruç Erkan Oruç:
    cari açık konusu her zaman dikkat çekici oluyor ama bu rakamların arkasında ne var onu merak ediyorum açıkçası dış ticaret açığı 6.8 milyar dolar çıkıyor ama altın ve enerji hariç fazla veriyo bu kısmı biraz garip geldi bana belli etmek istemeseler de belki bu açığı yönetmek için yapılan bir şeyler var 0 0 Yanıtla
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