Nisan İhracatı Rekor Kırdı

TİCARET Bakanlığı, nisan ayında 60 ilin ihracatında artış kaydedildiğini ve 6 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı Nisan ayında ihracatımız yüzde 22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihi en yüksek nisan ayı verisi kaydedilmiştir. Ayrıca 2025 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek tarihi aylık ihracat verisi gerçekleşmiştir. Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 275 milyar 844 milyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 3 oranında artışla 88 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 18 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. İlk 4 ayda 49 ilimizde ihracatımız artmıştır" denildi.

Nisan ayında 60 ilimizin ihracatında artış kaydedildiği belirtilerek, "6 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2026 yılı Nisan ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken; Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul 5 milyar 179 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 40 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 912 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 269 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. 2026 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; İstanbul 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla birinci il, Kocaeli 491 milyon dolarlık artışla ikinci il, Bursa 398 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 383 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Mersin ise 256 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır" ifadelerine yer verildi.