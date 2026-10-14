Novak, Saratov ve Ryazan rafinerilerine Ukrayna İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda ilerleme kaydetmediğini belirten Novak, "Ukrayna tarafının enerji ateşkesi yönünde bir adım attığını görmüyoruz." dedi.

Novak, Rusya Enerji Bakanlığı ve şirketlerden alınan bilgilere göre, bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin temasların sürdüğünü bildirmişti.