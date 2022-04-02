NTO'da güç birliği toplantısı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde çevre ilçelerin oda başkanlarının katılımı ile güç birliği toplantısı düzenlendi.

Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar esnaf oda başkanları sorunları görüşmek üzere bir araya geldi. Nazilli Ticaret Odası meclis toplantı Salonu2nda gerçekleştirilen toplantıya katılan milletvekillerine bölgenin sorunları beklentileri ve talep edilen konular aktarıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Öncelikle davetimize icabet eden değerli milletvekillerimiz ile Oda başkanlarımızın bölgenin menfaati için bir araya gelmelerinin bizim için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu bizim uzun süredir dile getirdiğimiz ve arzu ettiğimiz bir toplantıydı. Ortak iradenin devam edeceği düşüncesindeyim.

Öncelikle çözülmesinde fayda gördüğümüz konulara değinmek istiyorum. Önem verdiğimiz sorunlarımızdan bir tanesi bölgemizdeki üniversite ve meslek yüksekokullarının öğrenci sayısı ile öğretim kadrosunun her yıl azalması, yakında kapanma noktasına gelecek olmasıdır. Ayrıca Nazilli'de kurulduğu halde sonradan başka yerlere nakil olan fakülte ve yüksekokulların yerine herhangi bir bölüm açılmamıştır. Bölgemizdeki okullarda uzun ve sağlıklı yaşam ile ilgili bölümlerin açılması, bu bölümlerin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer gündemimiz bu konuyla bağlantılı olarak ; "Müstakil Üniversite" konusundaki beklentimizdir. Bölgemizde bir üniversite kurulması için gerekli olan altyapı hazırdır. Kurulacak olan üniversiteyle ilgili bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar da hiç şüphesiz gerekli desteği vereceklerdir. Bu konuda olabilecek girişimler desteklenmelidir.

Uzun süredir her platformda dile getirdiğimiz sorunlardan bir tanesi de "Nitelikli Eleman İhtiyacı" dır. Bölgemizde üretim, imalat ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren hemen hemen tüm işletme ve fabrikalarımızın nitelikli, mesleki eğitimini tamamlamış personele ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda önümüzdeki günlerde yapılacak Mesleki Eğitim Çalıştayından alınacak sonuçların, bundan sonra yapacağımız çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum. Bölgemizdeki "Sanayi ve Ticaret Alanları" talebi karşılamamaktadır. Arazilerin yarısından fazlası zeytinlik ve tarım arazisi niteliğindedir. Konut alanlarını da hesap ettiğimizde ihtiyacımız olan sanayi ve ticaret alanları için rezerv sahaların bulunmadığı, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir" dedi.

"Fuar alanı talebi"

Başkan Arslan konuşmasının devamında fuar alanı ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bir diğer husus bölgemizin "Fuar Alanı İhtiyacı" dır. Başta incir, kestane, çilek, zeytin ve zeytinyağı olmak üzere bu topraklarda üretilen ve işlenen ürünlerimiz ile birlikte mevcut sanayi işletmelerimiz tarafından üretilen makina, yedek parça ve diğer sanayi ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlar için tanıtımını yapmak üzere çok amaçlı olarak kullanılabilecek, 15 bin m2 kapalı, 35 bin m2 açık alanı ve yeterli otoparkı bulunan müstakil bir fuar alanına ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN