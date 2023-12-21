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Nükleer ve radyoaktif atık tesislerinde idari para cezaları artırıldı - Son Dakika
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Nükleer ve radyoaktif atık tesislerinde idari para cezaları artırıldı

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024'ten itibaren nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı fiillere uygulanacak idari para cezaları yüzde 58,46 oranında artırıldı. Cezalar, lisanssız işletme, izin veya onay alınmaksızın faaliyet yürütme ve yetkilendirme sürecinde gerçeğe aykırı belge sunma gibi durumları kapsamaktadır.

Nükleer ve radyoaktif atık tesislerinde idari para cezaları artırıldı
21.12.2023 - 08:37,
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Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2024'te uygulanacak idari para cezaları yüzde 58,46 artırıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 9 milyon 654 bin 454 lira - 482 milyon 627 bin 410 lira

Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 4 milyon 828 bin 994 lira - 48 milyon 265 bin 212 lira

Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi: 98 bin 910 lira - 967 bin 918 lira

İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi: 483 bin 959 lira - 2 milyon 253 bin 765 lira

İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda: 35 bin 325 lira - 158 bin 963 lira

Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi: 17 bin 661 lira- 706 bin 509 lira

Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 967 bin 918 lira - 9 milyon 654 bin 454 lira

Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 483 bin 959 lira - 2 milyon 253 bin 765 lira

Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 14 bin 129 lira - 98 bin 910 lira

Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye: 9 milyon 654 bin 454 lira - 482 milyon 627 bin 410 lira

Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye: 4 milyon 828 bin 994 lira - 48 milyon 265 bin 212 lira

Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye: 98 bin 910 lira - 967 bin 918 lira.

Kaynak: AA
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Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nükleer ve radyoaktif atık tesislerinde idari para cezaları artırıldı - Son Dakika


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