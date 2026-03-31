ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.
Nvidia'dan yapılan açıklamada, söz konusu ortaklıkla Marvell'in Nvidia'nın yapay zeka ekosistemine dahil edileceği belirtildi.
Böylece müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca şirketlerin silikon fotonik teknolojisi üzerinde de işbirliği yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, Nvidia'nın Marvell'a 2 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
Son Dakika › Ekonomi › Nvidia'dan Marvell'a 2 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?