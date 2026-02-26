Ocak Ayı İhracatı Yüzde 4 Azaldı - Son Dakika
Ocak Ayı İhracatı Yüzde 4 Azaldı

26.02.2026 14:11
Bakan Bolat, ocak ayında ihracatın olumsuz takvim etkisiyle 20,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin, "İhracatımız ocak ayında 1 gün tatil fazlasının olumsuz takvim etkisi nedeniyle yüzde 4 azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte olumsuz takvim etkisi öne çıkmaktadır" dedi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, "İhracat ve ithalat yılın ilk ayı olması nedeniyle stabil yatay seyretmiştir. İhracatımız ocak ayında 1 gün tatil fazlasının olumsuz takvim etkisi nedeniyle yüzde 4 azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte olumsuz takvim etkisi öne çıkmaktadır. Geçen yıl ocak ayında 1 perşembe günü fazla (1 Ocak Perşembe günü tatil olduğu için hariç tutulmuştur) iken bu yıl 1 cumartesi günü fazladır. Bununla birlikte, yılbaşı tatili sonrası ilk iş gününün en çok ihracat yapılan cuma gününe denk gelmesi ihracatımızı aşağı yönde etkileyen diğer bir unsur olmuştur" dedi.

'İHRACATIMIZDAKİ ARTIŞ TRENDİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Söz konusu etkilerin geçici nitelikte olduğunu ve ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar sınırladığını kaydeden Bolat, "Diğer taraftan, 2026 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 272,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı ocak ayında bu değer 262,9 milyar dolardı. Hizmetler ihracatı verilerine baktığımızda artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. Hizmetler ihracatının ise 2026 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 7,9 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Böylece, ocak ayında yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımızın yüzde 4,4 artışla 122,8 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Böylelikle 2026 Ocak ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamımız 395,3 milyar dolara yükselecektir. 2025 Ocak ayında bu değer 380,6 milyar dolardı. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen ihracatımızdaki artış trendini korumak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

15:11
14:41
14:22
13:56
13:34
13:28
