Ocak'ta İş Yeri Satışları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ocak'ta İş Yeri Satışları Düştü

19.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde ocak ayında iş yeri satışları yüzde 13,2 azalarak 13 bin 267'e geriledi.

Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalarak 13 bin 267 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azalışla 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e geriledi.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 13,2 azalışla 13 bin 267 olarak hesaplandı.

Toplam iş yeri satışları içinde ilk el iş yeri satışlarının payı yüzde 26, ikinci el iş yeri satışlarının payı yüzde 74 oldu.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73 artışla 576 olurken diğer iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 geriledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak'ta İş Yeri Satışları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu, ’’Vasiyetimdir’’ diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum Davutoğlu, ''Vasiyetimdir'' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti
İşte tarihi rapora “hayır“ diyen ve çekimser oy kullanan isimler İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler
Bülent Ersoy’un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik Bülent Ersoy'un Ramazan hediyesi şaşırttı: Işıltılı peçetelik
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
Aracını altın karşılığında satışa çıkardı Bakın kaç gram istiyor Aracını altın karşılığında satışa çıkardı! Bakın kaç gram istiyor

11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 11:41:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ocak'ta İş Yeri Satışları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.