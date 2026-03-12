Ocakta Süt Üretimi Artış Gösterdi

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artışla 944 bin 926 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 944 bin 926 tona yükseldi.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 157 bin 106 tona çıktı.

Geçen yıl Ocak ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 13,8 artarak, 119 bin 648 ton olarak hesaplandı.

İnek peyniri üretimi, ocakta yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 73 bin 309 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 6,9 yükselişle 80 bin 487 tona yükselirken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azalışla 9 bin 9 ton olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2025'te 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocakta yüzde 1,5 artarak 944 bin 926 ton oldu.

Aynı dönemde 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi, ocakta yüzde 12,3 artarak 157 bin 106 ton olarak belirlendi.