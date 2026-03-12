Ocakta Süt Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ocakta Süt Üretimi Artış Gösterdi

12.03.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de inek sütü toplanma miktarı ocakta %0,4 artarak 944 bin 926 tona ulaştı.

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artışla 944 bin 926 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 944 bin 926 tona yükseldi.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 157 bin 106 tona çıktı.

Geçen yıl Ocak ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 13,8 artarak, 119 bin 648 ton olarak hesaplandı.

İnek peyniri üretimi, ocakta yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 73 bin 309 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 6,9 yükselişle 80 bin 487 tona yükselirken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azalışla 9 bin 9 ton olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2025'te 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocakta yüzde 1,5 artarak 944 bin 926 ton oldu.

Aynı dönemde 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi, ocakta yüzde 12,3 artarak 157 bin 106 ton olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocakta Süt Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:20:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Ocakta Süt Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.