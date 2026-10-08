OKA toplantısında 100 milyon TL'lik destek programı ve 20 proje değerlendirildi - Son Dakika
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OKA toplantısında 100 milyon TL'lik destek programı ve 20 proje değerlendirildi

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OKA toplantısında 100 milyon TL\'lik destek programı ve 20 proje değerlendirildi
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OKA 2026 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda 100 milyon TL'lik destek programı görüşüldü; 20 proje için 12 milyar TL yatırım ve bin 400 istihdam öngörülüyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2026 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, OKA desteğiyle bölgede hayata geçirilen projelerin ilerleme durumları, Anadoludakilerle Yaşayan Değerler Mali Destek Programı'nın ön çalışmaları ile Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 ve 2026 yılı çağrı dönemlerindeki süreçler değerlendirildi.

100 milyon TL'lik destek programı

Toplantıda, yöresel ve geleneksel ürünlerin ticarileştirilmesi, katma değerinin artırılması ve ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan Anadoludakilerle Yaşayan Değerler Mali Destek Programı hakkında bilgi verildi. OKA tarafından 100 milyon TL bütçeyle tasarlanan program kapsamında kooperatifler, küçük işletmeler ve kamu tarafından işletilen şirketlerin desteklenmesi planlanıyor. Programla üretim altyapısının geliştirilmesi, ürün standardizasyonu, ambalajlama, markalaşma, sertifikasyon, e-ticaret ve e-ihracat gibi alanlara destek sağlanması hedefleniyor.

20 proje destek almaya hak kazandı

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2025 yılı çağrı döneminde bölgeden başvurusu yapılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilen projelerden 20'si desteklenmeye uygun görüldü.

Projelerin yatırıma dönüşmesiyle bölgede yaklaşık 12 milyar TL'lik yatırımın hayata geçirilmesi ve bin 400 kişilik ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor. Desteklenen yatırımlar arasında meyve atıklarının değerlendirilmesi, likit yumurta üretimi, jeotermal sera kurulumu ve motorlu taşıt ürünleri imalatı gibi farklı alanlardaki projeler bulunuyor.

Programın 2026 yılı çağrı döneminde ise bölgeden ön başvurusu yapılan 74 projeden 50'si kesin başvuru aşamasını tamamlayarak teknik değerlendirme sürecine alındı. Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda söz konusu projelerin teknik değerlendirme sonuçları da istişare edildi.

Toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında hayata geçirilecek yatırımların bölgenin üretim ve ihracat kapasitesini artırarak yeni yatırım ve istihdam imkanları oluşturmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıya Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, il genel meclisi başkanları, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere katıldı.

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiTokat ValiliğiOrhan TavlıEkonomiGüncelSon Dakika

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